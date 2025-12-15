La police boucle la zone entourant la maison du réalisateur américain Rob Reiner à Los Angeles, dans le sud de la Californie, où lui et sa femme, Michele Singer Reiner, ont été morts dimanche. IMAGES
USA: la police enquête sur la mort de Rob Reiner et de son épouse
