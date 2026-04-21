A l'issue de la réunion du Comité d'alerte des finances publiques à Bercy, le ministre de l’Action et des Comptes publics David Amiel a déclaré mardi que "6 milliards d'euros de dépenses pourraient être stoppées" pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient.
Le gouvernement prévoit que "6 milliards d'euros de dépenses pourraient être stoppées" (Amiel)
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