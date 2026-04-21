La croissance de la demande en électricité en 2025 a été presqu'entièrement satisfaite par la croissance des énergies renouvelables. C'est ce que nous apprend le rapport annuel du cabinet Ember. Le solaire a connu une croissance record l'an dernier. Il faut dire que le prix des panneaux solaire a chuté de 90% entre 2015 et 2024. Cette croissance s'est faite avant le déclenchement du conflit dans le Golfe qui ne pourra que confirmer cette tendance de fond.
Les énergies renouvelables en forte progression, dépassent le charbon
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