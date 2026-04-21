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Les énergies renouvelables en forte progression, dépassent le charbon

information fournie par France 24 21/04/2026 à 18:15

La croissance de la demande en électricité en 2025 a été presqu'entièrement satisfaite par la croissance des énergies renouvelables. C'est ce que nous apprend le rapport annuel du cabinet Ember. Le solaire a connu une croissance record l'an dernier. Il faut dire que le prix des panneaux solaire a chuté de 90% entre 2015 et 2024. Cette croissance s'est faite avant le déclenchement du conflit dans le Golfe qui ne pourra que confirmer cette tendance de fond.

Environnement

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