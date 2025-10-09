Une veillée publique était organisée mercredi au Conseil constitutionnel à Paris, en hommage à Robert Badinter alors que l'ancien homme politique, avocat et écrivain entre au Panthéon.
Une veillée publique au conseil constitutionnel organisée en hommage à Badinter
