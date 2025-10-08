Gisèle Pelicot et le seul des hommes accusés de l'avoir violée à avoir maintenu son appel, Husamettin Dogan, arrivent au tribunal de Nîmes (Gard) alors qu'ils doivent s'exprimer devant la cour d'assises, une confrontation à l'intensité encore renforcée par la diffusion prévue des vidéos filmées par l'ex-mari de la victime. IMAGES
Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
