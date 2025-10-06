Madagascar: plusieurs centaines d'étudiants manifestent à Antananarivo

Un manifestant lance une pierre vers des membres des forces de sécurité le 4 octobre 2025 à Antananarivo ( AFP / RIJASOLO )

Plusieurs centaines d'étudiants manifestent lundi dans les rues de la capitale malgache Antananarivo, au 12e jour d'un mouvement de contestation qui a plongé le pays dans une crise politique aiguë, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Madagascar est le théâtre depuis le 25 septembre d'un mouvement de protestation qui dénonçait au départ les coupures incessantes d'eau et d'électricité et s'est mué depuis en une contestation plus large du pouvoir en place et notamment du chef de l'Etat Andry Rojoelina.

Le collectif à l'origine du mouvement a appelé à de nouvelles manifestations lundi, avec la Cité universitaire d'Ankatso, en périphérie de la ville, comme point de départ pour la capitale.

"L'avenir de ce pays, ça va dépendre de moi, de toi, de nous tous", a harangué au micro un des leaders, appelant les contestataires à ne pas s'essouffler dans ce quartier universitaire d'Ankatso, foyer de la révolte de 1972 ayant conduit au départ du premier président de cette île particulièrement pauvre de l'océan Indien, Philibert Tsiranana.

"On voit bien que la démocratie à Madagascar n'est pas du tout respectée. En plus, ils la détruisent avec brutalité", a accusé un autre meneur, en référence au bilan d'au moins 22 morts et la centaine de blessés annoncés par l'ONU la semaine passée, un bilan démenti par les autorités malgaches.

Le cortège, composé d'étudiants mais aussi d'habitants, s'est ensuite mis en route pour le centre-ville d'Antananarivo. A la mi-journée, il était bloqué par un barrage des forces de l'ordre, qui leur interdisait de progresser.

Un autre rassemblement était signalé lundi dans la grande ville du sud, Toliara, où des manifestants ont brûlé des pneus sur la chaussée, selon des images diffusées par les médias locaux. La situation était calme dans la ville portuaire de Mahajenga (Nord), où les commerces et les écoles étaient ouverts.

Samedi, le président Rajoelina, dont une partie des manifestants réclament le départ, a poursuivi ses consultations avec des représentants du secteur privé ainsi que de l'administration, dont des syndicats.

Le chef de l'Etat a limogé tout son gouvernement le 29 septembre et le pays demeure dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre.

Le Conseil chrétien des Eglises de Madagascar (FFKM) s'est dit prêt vendredi à assurer une médiation entre le pouvoir et les contestataires.