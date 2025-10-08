Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron accueillent à l'Elysée le prince héritier du royaume de Jordanie, Hussein ben Abdallah, et son épouse la princesse Rajwa Al Hussein. IMAGES
Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le prince héritier de Jordanie, Hussein ben Abdallah
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro