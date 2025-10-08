Les Malgaches manifestent dans les rues d'Antananarivo au lendemain de la nomination à Madagascar d'un militaire comme Premier ministre. "Ce n'est pas un nouveau Premier ministre qu’on veut, c’est un changement de système," réagit un manifestant. Cette île particulièrement pauvre de l'océan Indien, à la longue tradition de gouvernements militaires, connaît son nouveau chef de gouvernement, nommé par le président Andry Rajoelina: le général de l'armée de terre Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo.
Les Malgaches manifestent au lendemain de la nomination du Premier ministre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro