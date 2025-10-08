 Aller au contenu principal
Les Malgaches manifestent au lendemain de la nomination du Premier ministre

information fournie par AFP Video 08/10/2025 à 14:46

Les Malgaches manifestent dans les rues d'Antananarivo au lendemain de la nomination à Madagascar d'un militaire comme Premier ministre. "Ce n'est pas un nouveau Premier ministre qu’on veut, c’est un changement de système," réagit un manifestant. Cette île particulièrement pauvre de l'océan Indien, à la longue tradition de gouvernements militaires, connaît son nouveau chef de gouvernement, nommé par le président Andry Rajoelina: le général de l'armée de terre Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo.

