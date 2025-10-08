 Aller au contenu principal
Crise politique et dernières négociations : les socialistes inflexibles

information fournie par France 24 08/10/2025 à 13:03

Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu a jusqu'à ce soir pour trouver une solution à la crise. La possible suspension de la réforme des retraites, évoquée par Élisabeth Borne, ne convainc pas le PS, qui craint un "leurre". Emmanuel Macron va-t-il accepter de reculer sur la réforme marquante de ce quinquennat ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, et David Revault-d'Allonnes, rédacteur en chef de L'Hémicycle.

