Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu a jusqu'à ce soir pour trouver une solution à la crise. La possible suspension de la réforme des retraites, évoquée par Élisabeth Borne, ne convainc pas le PS, qui craint un "leurre". Emmanuel Macron va-t-il accepter de reculer sur la réforme marquante de ce quinquennat ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, et David Revault-d'Allonnes, rédacteur en chef de L'Hémicycle.
Crise politique et dernières négociations : les socialistes inflexibles
