"C'est vraiment les derniers messages d'un monde politique qui est en train de s'effondrer et qui s'accroche comme une moule à son rocher. (...) C'est triste l'image que ça donne", dénonce la patronne des Ecologistes Marine Tondelier devant la presse après que le président Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de mener "d'ultimes négociations" pour recoller les morceaux de sa coalition qui a implosé. SONORE
"Ultimes négociations" de Lecornu: "C'est triste l'image que ça donne" (Tondelier)
