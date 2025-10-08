 Aller au contenu principal
Umm al-Khair, un village de Cisjordanie occupée assiégé par l'expansion des colonies israéliennes

information fournie par France 24 08/10/2025 à 11:29

Dans le village palestinien d'Umm al-Khair, les tensions entre Palestiniens et colons israéliens sont quotidiennes. Selon un rapport de l'ONU, les autorités israéliennes ont approuvé la construction de plus de 20 000 logements en Cisjordanie occupée entre juin et septembre et ont ordonné la démolition de 455 structures durant cette même période. La violence des colons s'intensifie en toute impunité, comme le montre ce reportage de nos confrères de France 2.

Proche orient

