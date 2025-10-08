Un jaguar visiblement blessé par arme à feu est secouru par des membres de la police militaire et du secrétariat de la protection animale de l'Etat d'Amazonie (SEPET) dans les eaux du Rio Negro, au Brésil.
Un jaguar blessé sauvé des eaux au Brésil
