"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

Marine Le Pen appelle Emmanuel Macron "à dissoudre l'Assemblée nationale, car nous sommes au bout du chemin". "La seule décision sage dans ces circonstances et prévue par la Constitution de la Vème République, c'est d'en revenir aux urnes", estime la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale.
