Des manifestants détruisaient lundi un abribus et des déchets brûlaient sur la chaussée avant l'intervention des forces de l'ordre devant le lycée Faidherbe de Lille, bloqué lors d'une nouvelle journée de mobilisation.
Blocage des lycées: des heurts devant un établissement à Lille
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