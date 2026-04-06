Une nouvelle frappe a visé la banlieue sud de Beyrouth dimanche, après un avertissement israélien sur sept quartiers de cette région, pilonnée par l'armée israélienne depuis le début de la guerre contre le Hezbollah pro-iranien.
Une frappe vise la banlieue sud de Beyrouth après un avertissement israélien
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