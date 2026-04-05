Des adultes ont été baptisés lors de la nuit de Pâques à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde, dans le 8e arrondissement de Lyon. Comme eux, plus de 21.000 adolescents et adultes ont fait leur entrée dans l'Eglise cette nuit-là.
Pâques: une foule d'adultes reçoivent leur baptême à Lyon
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