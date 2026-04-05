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Père Gabriel Romanelli: "la paix à Gaza aiderait à pacifier toute la région"

information fournie par France 24 05/04/2026 à 22:13

En ce dimanche de Pâques, entretien avec le père Gabriel Romanelli, curé de la paroisse catholique de la Sainte-Famille de Gaza, unique paroisse de l'enclave. Malgré les frappes israéliennes qui se poursuivent, et les conditions de vie dans l'enclave qu'il qualifie de "dantesques", il poursuit sa mission sur place, pour venir en aide à la population. Il signe un livre très émouvant qui vient de paraître, co-écrit avec Guillaume de Dieuleveult, "Les ruines et la lumière" (éditions du Rocher)

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