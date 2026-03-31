 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Olivier Sichel (Caisse des dépôts) : "La situation a tout d'un choc pétrolier, on verra s'il sera durable"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 31/03/2026 à 14:05

Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts, était l'invité de l'émission Ecorama du 31 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact économique du conflit au Moyen-Orient, la flambée des prix de l’énergie, la trajectoire de l’inflation, le rôle de la Caisse des dépôts dans le soutien à l’économie française, ainsi que ses priorités d’investissement dans les énergies renouvelables aux futurs réacteurs nucléaires.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Proche orient

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

La saison des cerisiers en fleurs atteint son pic au Japon

information fournie par AFP Video 30 mars
2

Carburants: le gouvernement évoque une prolongation des aides, les transporteurs restent mobilisés

information fournie par AFP 30 mars
1
3

Déserteurs ukrainiens: Sur la ligne de front, "un huis clos à devenir fou"

information fournie par France 24 07:44
4

L'Observatoire de la tour Montparnasse ferme pour rénovation

information fournie par AFP Video 08:22
1
5

"Personne ne veut de ces sirènes" : la vie à Belgorod, ville russe sous le feu ukrainien

information fournie par AFP Video 08:19
1
6

En Ouganda, les "mamies du cricket" prennent la batte contre la solitude et la sédentarité

information fournie par AFP Video 08:23
7

Déluge de fake news après l’euthanasie de Noelia Castillo

information fournie par France 24 30 mars
8

Affrontements entre l'armée israélienne et des Palestiniens au nord de Jérusalem

information fournie par AFP Video 11:34
1

Lionel Jospin est mort, hommage national prévu jeudi

information fournie par AFP 23 mars
5
2

Le ministre de l'Economie français évoque "un nouveau choc pétrolier"

information fournie par AFP 24 mars
3

Liban: Israël veut s'emparer d'une zone du sud, le Liban sévit contre l'ambassadeur d'Iran

information fournie par AFP 24 mars
6
4

Top 5 IA du 24/03/2026

information fournie par Libertify 25 mars
5

Réouverture partielle du détroit d’Ormuz : vers la fin du choc pétrolier ?

information fournie par Ecorama 26 mars
6

Réunion de ministres à Matignon sur l'économie de guerre

information fournie par AFP Video 26 mars
7

USA: Trump affirme que l'Iran veut un accord pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 26 mars
2
8

Législatives au Danemark: début du dépouillement dans un bureau de vote à Copenhague

information fournie par AFP Video 25 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
3

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
4

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
5

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
6

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
7

Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama 09 mars
1
8

Top 5 IA du 02/03/2026

information fournie par Libertify 03 mars

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank