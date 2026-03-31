Olivier Sichel (Caisse des dépôts) : "La situation a tout d'un choc pétrolier, on verra s'il sera durable"

Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts, était l'invité de l'émission Ecorama du 31 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact économique du conflit au Moyen-Orient, la flambée des prix de l’énergie, la trajectoire de l’inflation, le rôle de la Caisse des dépôts dans le soutien à l’économie française, ainsi que ses priorités d’investissement dans les énergies renouvelables aux futurs réacteurs nucléaires.
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