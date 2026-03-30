Carburants: le gouvernement évoque une prolongation des aides, les transporteurs restent mobilisés

Opération escargot des chauffeurs de car et chauffeurs routiers sur le périphérique parisien le 30 mars 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Devant la colère des agriculteurs et des transporteurs, le gouvernement a laissé entendre lundi que les aides gouvernementales pour compenser la flambée des carburants pourraient être prolongées, sans calmer les transporteurs décidés à se mobiliser toute la semaine.

"Elle pourrait l'être", a déclaré la ministre déléguée à l'Energie Maud Bregeon alors qu'elle était interrogée sur RTL sur une éventuelle reconduite en mai de l'aide déjà annoncée, confirmant les propos un peu plus tôt du ministre des Transports.

"On sera aux côtés des secteurs les plus en difficulté", a ajouté Maud Bregeon.

Transporteurs, agriculteurs et pêcheurs réclament davantage que le plan gouvernemental d'environ 70 millions d'euros annoncé vendredi. Pour les transporteurs, une aide de 50 millions d'euros est prévue en avril pour les entreprises en difficulté, équivalant à 20 centimes d'euros par litre de carburant.

"La mobilisation continue", a déclaré lundi une porte-parole de l'Organisation des transporteurs routiers européens (Otre), qui a organisé une opération escargot lundi matin sur le périphérique parisien.

A l'appel de l'Otre, qui avait jugé samedi l'aide de l'Etat "pas à la hauteur", plusieurs dizaines de camions et gros cars de tourisme ont parcouru dans le calme le périphérique depuis la porte de Vincennes, occupant deux voies sur quatre pour y perturber la circulation.

Otre prévoit aussi des opérations mardi dans le Lot et Garonne, dans l'Aveyron, en Nouvelle Aquitaine et dans les Pays de la Loire, mercredi à Toulouse, en région PACA et à Rennes, et vendredi à Besançon. Une manifestation est aussi prévue mardi dans la Marne, à l’initiative de la Fédération nationale des Transporteurs (FNTR).

"Il faudrait 50 centimes. Sinon ce sera des faillites, on ne peut pas continuer à travailler à perte", a assuré à l'AFP la trésorière de la Fédération des autocaristes indépendants et gérante de la société de location de cars Ulysse Cars, Sarah Bahezre.

Au volant de son camion, Eric Menu, conducteur pour la société de transports Idelot (Oise), participait à l'opération escargot sur le périphérique avec "le moral à zéro". L'Etat "nous laisse un peu tomber. Ca fait 36 ans que je fais ça. On se demande, est-ce qu’on continue ou on arrête?", a-t-il confié à l'AFPTV.

- Aides "peut-être reconductibles"-

Pour tenter d'apaiser la colère, le ministre des Transports Philippe Tabarot a souligné sur Europe 1 et CNews que les aides annoncées seraient "peut-être reconductibles si la situation perdure, en mai, en juin".

Chez les agriculteurs, le puissant patron de la FNSEA, également très mécontent du plan d'aide au secteur, a été reçu lundi par le Premier ministre: Arnaud Rousseau lui a demandé un soutien accru et Sébastien Lecornu s'est dit "prêt à aller plus loin si la guerre devait se poursuivre".

Des bus garés avant une opération escargot de chauffeurs de poids lourds et d’autocars sur le périphérique de Paris, le 30 mars 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les agriculteurs bénéficieront en avril d'une exonération du droit d'accise sur le gazole non routier (GNR) utilisé dans les tracteurs, pour un coût d'environ 14 millions d'euros, soit une baisse de "quatre centimes d'euros par litre", selon une source gouvernementale.

"Notre demande est claire, c'est 30 centimes du litre", a déclaré M. Rousseau, estimant que la hausse des prix du GNR comme des engrais n’était "pas supportable" pour les exploitants alors qu’ils sont en pleine période de travaux dans les champs.

Dans le Territoire de Belfort, une cinquantaine d’agriculteurs ont manifesté lundi devant la préfecture avec une vingtaine de tracteurs, selon la police. Le président des Jeunes agriculteurs du Territoire de Belfort, Théo Widmer, éleveur de vaches laitières à Villars-le-Sec, a calculé que pour une exploitation qui consommerait 30.000 litres de GNR par an, l’augmentation de 50% des prix génèrerait un surcoût de 20.000 euros.

"La réponse du gouvernement est un gag" a fustigé le président de la FDSEA 90, Olivier Fridez, devant les grilles de la préfecture, a constaté un correspondant de l’AFP.

Lundi, les prix des carburants restaient orientés en légère hausse, selon les chiffres du gouvernement analysés par l'AFP. Le gazole, carburant le plus consommé, se vendait 2,23 euros le litre en moyenne (sur 8.809 stations recensées), contre 1,720 euro le 27 février.

L'exécutif n'envisage pas de baisser les taxes sur les carburants, qui représentent 50 à 55% du prix à la pompe.

Des mesures générales couteraient "beaucoup d'argent" et seraient "sans doute très peu efficaces", a assuré le ministre de l'Economie Roland Lescure, en marge du salon Global Industries.