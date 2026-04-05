Des panaches de fumée s'élevaient dimanche après des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a annoncé avoir lancé des frappes à Beyrouth "sur des infrastructures du Hezbollah", mouvement islamiste libanais allié de Téhéran.
Des panaches de fumée après des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth
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