SpaceX : l’introduction en Bourse du siècle ?

SpaceX s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure avec une introduction en Bourse potentiellement historique. Le groupe d’Elon Musk, devenu incontournable dans le lancement spatial, viserait une valorisation record malgré un contexte géopolitique incertain. Entre engouement des investisseurs, performances industrielles et risques liés au calendrier, cette IPO pourrait redéfinir les standards du secteur. L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. Ecorama du 31 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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