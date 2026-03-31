Des enseignants étaient en grève mardi contre les suppressions de postes, les fermetures de classes et pour la revalorisation des salaires. La grève s'accompagne de manifestations dans plusieurs villes.
Grève dans l'Éducation: mobilisation à travers la France
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