Nouvelle attaque dans la région de Tahoua au Niger, une zone longtemps épargnée mais qui subit désormais les foudres de la violence djihadiste. Corruption grave au Kenya, où le secrétaire d'Etat au pétrole ainsi que les plusieurs hauts responsables d'agences gouvernementales ont été limogés. En cause: du trafic dans l'importation d'hydrocarbures. Et enfin, direction un maquis baoulé Côte d'Ivoire pour célébrer "Paquinou" en ce dimanche de Pâques.
Niger : la violence djihadiste se propage dans la région de Tahoua
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