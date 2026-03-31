Une cargaison très attendue de pétrole russe arrive à Cuba, même si elle risque de ne pas suffire pour enrayer la crise énergétique que traverse l'île, confrontée depuis janvier à un blocus pétrolier américain.
Un pétrolier russe accoste à Cuba après l’allègement du blocus américain
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