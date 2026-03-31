L'observatoire de la tour Montparnasse ferme ses portes mardi pour des travaux de rénovation qui devraient durer plusieurs années.
L'Observatoire de la tour Montparnasse ferme pour rénovation
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