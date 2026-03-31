Les animateurs de télévision Michel Drucker et Patrick Sébastien arrivent en commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public pour y être auditionnés.
Audiovisuel public: Drucker et Sébastien devant la commission d'enquête parlementaire
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