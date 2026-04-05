Une vingtaine de bateaux français faisant partie de l'initiative "Thousand Madleens to Gaza" ont quitté la cité phocéenne sous les applaudissements de plusieurs centaines de personnes. Les navires doivent rejoindre l'Espagne d'où ils partiront avec le reste d'une flottille européenne en direction de Gaza.
Des bateaux français quittent Marseille pour rejoindre une flottille pour Gaza
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