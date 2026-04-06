À la Une de la presse, ce lundi 6 avril, les menaces de Donald Trump sur sa plateforme Truth Social font couler beaucoup d'encre. Une bombe découverte près d'un gazoduc en Serbie, provoque de grands débats en Hongrie, à l'approche des élections. Le Monde raconte l'histoire d'une arnaque impressionnante dans qui a surpris le monde académique. Les fêtes de Pâques battent leur plein, et le français raffolent toujours autant de chocolat.
Donald Trump "disjoncte" et "se régale" de ses menaces contre l'Iran
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