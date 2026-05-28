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Une chaleur écrasante en France, la vigilance orange s'étend à Paris

information fournie par France 24 28/05/2026 à 15:22

La vigilance orange canicule s'étend jeudi 28 mai à Paris et sa petite couronne face à un épisode de chaleur d'une précocité historique qui pousse le gouvernement à se mobiliser, avec une réunion interministérielle à Matignon, sur fond de critiques de l'opposition et d'associations dénonçant son "impréparation".

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