Le Salon de l'agriculture devra se passer de vaches, les éleveurs refusant d'amener leurs animaux par "crainte" et par "solidarité" avec ceux touchés par la dermatose nodulaire.
"Un coup dur": le Salon de l'agriculture bousculé par l'absence inédite de vaches
