 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Assassinat d'Alain Orsoni: "Ce qu'on tolère devient ce qui nous définit"

information fournie par France 24 13/01/2026 à 08:01

A la Une de la presse, ce mardi 13 janvier, l’assassinat, hier, en Corse, du nationaliste Alain Orsoni. L’ex-président de l’AC Ajaccio était soupçonné d’être un «chef de clan» lié à la criminalité corse, dont le rôle est questionné, par ailleurs, dans l’incendie d’un bar de Crans-Montana, en Suisse, qui a fait 40 morts. Les condamnations, hier, dans le procès anti-mafia «Hydra», en Italie. La nouvelle ambassade chinoise à Londres. Et une appli pour ne pas mourir dans l’ignorance générale.

Vidéos les + vues

1

Yémen : jusqu'où ira l'escalade dans le sud du pays ?

information fournie par France 24 12 janv.
2

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
3

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
4

Au Japon, la folie des machines à pince, reines des salles d'arcade

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
5

"Juste pour s'amuser": des Londoniens enlèvent leur pantalon dans le métro

information fournie par AFP Video 12 janv.
6

Groenland : dans les rues de Nuuk, on ne veut pas devenir américains

information fournie par AFP Video 10 janv.
6
7

La Chine exhorte les États-Unis à mettre fin à leurs "mesures coercitives" contre Cuba

information fournie par AFP Video 12 janv.
2
8

Cartes de crédit : Trump a-t-il raison de dire que les Américains se font arnaquer ?

information fournie par Ecorama 12 janv.
1

La Coordination rurale veut manifester à Paris malgré l'interdiction

information fournie par AFP Video 06 janv.
1
2

L'astronaute Sophie Adenot compte les jours avant sa mission sur l'ISS

information fournie par AFP Video 06 janv.
1
3

Las Vegas: Uber dévoile le robotaxi censé défier Waymo à San Francisco fin 2026

information fournie par AFP Video 07 janv.
3
4

Neige : transports toujours perturbés dans plusieurs pays d'Europe

information fournie par AFP 07 janv.
5

Grand froid à Paris: le Carreau du Temple mue en refuge d'urgence pour sans-abri

information fournie par AFP 07 janv.
6

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
7

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
8

"Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela", répond la présidente par intérim à Trump

information fournie par AFP 07 janv.
12
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 23 déc. 2025
3
7

Kiev évoque de "réels progrès" après les discussions avec les Américains sur la fin de la guerre

information fournie par AFP 15 déc. 2025
31
8

Réduction, déduction, crédit d’impôt : comment s’y retrouver pour payer moins ?

information fournie par Boursorama 16 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank