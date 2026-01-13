A la Une de la presse, ce mardi 13 janvier, l’assassinat, hier, en Corse, du nationaliste Alain Orsoni. L’ex-président de l’AC Ajaccio était soupçonné d’être un «chef de clan» lié à la criminalité corse, dont le rôle est questionné, par ailleurs, dans l’incendie d’un bar de Crans-Montana, en Suisse, qui a fait 40 morts. Les condamnations, hier, dans le procès anti-mafia «Hydra», en Italie. La nouvelle ambassade chinoise à Londres. Et une appli pour ne pas mourir dans l’ignorance générale.
Assassinat d'Alain Orsoni: "Ce qu'on tolère devient ce qui nous définit"
