Au Mali, trois sites industriels de la région de Kayes ont été attaqués dimanche par des djihadistes du JNIM. Deux de ces usines appartiennent à des hommes d'affaires maliens alors que la troisième est la propriété d'un groupe indien. Ces trois usines avaient déjà été visées le 1er juillet dernier. Notre correspondant régional Serge Daniel nous en dit plus.
Mali : trois sites industriels de Kayes attaqués par les jihadistes
