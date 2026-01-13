Au programme ce matin : Clariane , Eutelsat , Sanofi , Stellantis, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 12/01/2026
Valeurs associées
|3,792 EUR
|Euronext Paris
|-2,32%
|2,200 EUR
|Euronext Paris
|+14,82%
|82,410 EUR
|Euronext Paris
|-2,40%
|8,990 EUR
|MIL
|-4,33%
|117,9700 USD
|NASDAQ
|+3,00%
