Moins d'un an après avoir vu les flammes raser leurs maisons au pied des montagnes d'Altadena, en banlieue de Los Angeles, des riverains peinent à reconstruire. Leurs indemnisations sont trop maigres pour refaire des maisons qui dépassent fréquemment le million de dollars.
Un an après les incendies de Los Angeles, les rescapés se battent pour reconstruire
