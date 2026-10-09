En Ukraine, Kramatorsk, dans l’est du pays, comptait 150 000 habitants avant la guerre. Aujourd’hui, sous les bombardements russes, ceux qui sont restés se résignent finalement à partir. Nos confrères de France 2 les ont rencontrés et, avec eux, se sont retrouvés sous les drones. Un document fort réalisé par Anaïs Hanquet, Raphaël Duroselle et Patrick Miette.
Ukraine : sous le menace des drones, les habitants de Kramatorsk forcés de fuir
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