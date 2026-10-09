 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine : sous le menace des drones, les habitants de Kramatorsk forcés de fuir

information fournie par France 24 09/10/2026 à 09:25

En Ukraine, Kramatorsk, dans l’est du pays, comptait 150 000 habitants avant la guerre. Aujourd’hui, sous les bombardements russes, ceux qui sont restés se résignent finalement à partir. Nos confrères de France 2 les ont rencontrés et, avec eux, se sont retrouvés sous les drones. Un document fort réalisé par Anaïs Hanquet, Raphaël Duroselle et Patrick Miette.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Retour sur Terre imminent pour Sophie Adenot

information fournie par AFP 07 oct.
4
2

Espagne: les syndicats appellent à la grève générale le 11 novembre, pour le logement et les salaires

information fournie par AFP 07 oct.
3

Espagne : mort de Maricarmen, symbole de la crise du logement

information fournie par France 24 08 oct.
4

Portugal : la polémique se poursuit autour de Cristiano Ronaldo

information fournie par France 24 08 oct.
5

Pourquoi les prix à la pompe ne baissent pas, alors que le pétrole circule à nouveau dans le détroit d’Ormuz ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
3
6

Jean-Marc Daniel : "La dette publique est une machine à enrichir certains épargnants"

information fournie par Ecorama 08 oct.
1
7

Le Journal des biotechs : Laurence Rodriguez, directrice générale de Gensight

information fournie par Boursorama 08 oct.
8

Les lycéens mobilisés devant le lycée Hélène-Boucher à Paris

information fournie par AFP Video 08 oct.
1

Exécution ratée dans le Tennessee : l'ONU appelle à renoncer à une nouvelle tentative

information fournie par AFP Video 01 oct.
2

Yémen : le président annonce une offensive pour reprendre l'ensemble du pays aux Houthis

information fournie par AFP 05 oct.
3

Blocages des lycées : affrontements avec les forces de l'ordre à Strasbourg

information fournie par AFP Video 03 oct.
4

Carburants: le G7 convient de libérer à nouveau des stocks de gazole

information fournie par AFP 02 oct.
73
5

Élections: Trump promet à nouveau 5.000 dollars à chaque citoyen américain

information fournie par AFP Video 03 oct.
3
6

Yémen: de la fumée s'élève au-dessus de Sanaa après des frappes

information fournie par AFP Video 03 oct.
7

Marche des Fiertés: des milliers de personnes dans les rues de Paris

information fournie par AFP Video 03 oct.
6
8

Brésil: Lula boucle sa campagne à Sao Paulo avant un scrutin serré

information fournie par AFP Video 03 oct.
1

D.A.T.E s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama 21 sept.
2

Les médias américains organisent la riposte face à Trump

information fournie par AFP 22 sept.
18
3

Cash & Curious : est-il temps de revenir sur les marchés émergents ?

information fournie par Boursorama 17 sept.
4

Top 5 IA du 18/09/2026

information fournie par Libertify 19 sept.
1
5

Retraites, impôts, fonctionnaires, salariés : qui va payer la facture du budget 2027 ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
1
6

Dette : la France victime de « l’effet boule de neige » ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
2
7

"Personne" ne dictera au Canada avec qui signer des accords, dit Carney

information fournie par AFP Video 17 sept.
8

Dati arrive au tribunal pour le deuxième jour de son procès pour corruption

information fournie par AFP Video 17 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank