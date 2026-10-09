Un homme blessé par balle lors d'une opération d'ICE à New York

Des personnes protestent contre la police de l'immigration dans le Bronx à New York, après des tirs contre un homme par un agent fédéral, le 8 octobre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un homme a été blessé par balle jeudi par un agent de la police fédérale de l'immigration (ICE) alors qu'il se trouvait dans sa voiture avec un enfant de cinq ans assis à l'arrière, lors d'une opération dans le Bronx, à New York.

Les faits sont survenus dans l'après-midi dans le quartier de Marble Hill, près de Manhattan, alors que les agents menaient une opération afin d'arrêter cet homme désigné comme un "ressortissant dominicain en situation irrégulière, condamné" à plusieurs reprises, a rapporté à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur (DHS).

"Au cours de l'intervention, un agent d'ICE a fait usage de son arme à feu et l'individu a été blessé. Les agents (...) lui ont immédiatement porté secours. L'homme est en vie et a été transporté dans un hôpital local", a-t-il poursuivi, sans préciser ce qui avait conduit l'agent à faire feu.

Au cours d'une conférence de presse sur les lieux tard dans la soirée, le maire de la ville Zohran Mamdani a dénoncé "un incident révoltant".

"Les agents d'ICE ont encerclé le véhicule de l'homme avant d'ouvrir le feu. Ils portaient des gilets de chantier et des masques dissimulant leur visage. Rien ne permettait raisonnablement de les identifier comme des agents" de police, a-t-il dit.

"La sortie des classes venait tout juste d'avoir lieu.

La rue était bondée de familles et d'enfants (...) Un enfant de cinq ans était assis à l'arrière. Dieu merci il est physiquement indemne", a déclaré le maire.

Selon le DHS, l'individu visé "serait lié au gang des Trinitarios, le même gang qui a brutalement atteint par balle un agent de la police des frontières l'an dernier".

"Cet étranger en situation irrégulière (...) avait été arrêté par la police de New York le 7 décembre 2023, mais avait été remis en liberté quelques jours plus tard en raison des politiques irresponsables de sanctuaire défendues par les démocrates", a encore dit le ministère.

La ville de New York, bastion démocrate, entretient une relation tendue avec la police fédérale de l'immigration, avec laquelle elle limite sa coopération au maximum.

Tensions en soirée

Cela n'a pas empêché une forte intensification de l'activité de cette agence dans la mégapole depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

Dans la soirée, quelques centaines d'opposants à la police de l'immigration se sont rassemblés sur place dans le calme pour des prises de parole, a constaté l'AFP.

Tensions entre manifestants anti-ICE et forces de l'ordre aux abords de l'hôpital où est hospitalisé un homme blessé par la police de l'immigration à New York, le 8 octobre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Ils ont ensuite rejoint les abords de l'hôpital où a été traitée la victime, proche des lieux des coups de feu.

La tension est montée d'un cran avec la police lorsque certains ont tenté d'empêcher des voitures de sortir de l'établissement, avant d'être éloignés de l'entrée par les forces de l'ordre, qui ont installé des barrières.

Au cours de sa conférence de presse, Zohran Mamdani a dit avoir tenté de "négocier" au téléphone avec le président Trump et le ministre de l'Intérieur Markwayne Mullin "la libération" de l'homme blessé.

"Ces négociations ont échoué. Il y a quelques instants, ICE a fait monter l'homme dans un véhicule banalisé et l’a emmené précipitamment", a poursuivi l'élu.

"La ville de New York ne restera pas les bras croisés alors que des agents d'ICE tirent sur des New-Yorkais. Et nous ne renoncerons pas à cette exigence, défendue à maintes reprises par tant de personnes, moi y compris, qui est que cette agence doit être supprimée", a-t-il encore lancé.

"Nous attendons des autorités fédérales qu'elles fassent toute la lumière, en toute transparence, sur les circonstances" de ce tir, a réagi pour sa part la gouverneure de l'État Kathy Hochul.

Chargés de mettre en œuvre la campagne d'expulsions massives voulue par Donald Trump, les agents d'ICE, lourdement armés et le plus souvent masqués, font l'objet de vives critiques dans le pays, notamment depuis la mort par balle de deux citoyens américains à Minneapolis cette année.

A New York, selon un audit de la ville publié en mai, 5.567 personnes ont été arrêtées par ICE dans la mégapole et ses alentours entre le 20 janvier 2025 et le 10 mars 2026.