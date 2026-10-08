 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore Asset Management pour le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 08/10/2026 à 14:53

Dans ce numéro de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, dresse le bilan du troisième trimestre 2026 dans le cadre de la gestion pilotée du contrat d'assurance-vie BoursoVie. Il revient sur un trimestre volatil marqué par une forte remontée des taux, et explique pourquoi il a réduit les obligations au profit des actions tout en restant fidèle à ses thématiques de long terme, la tech et la transition énergétique.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

DÉCOUVREZ LA GESTION PILOTÉE AU SEIN DE L'ASSURANCE VIE BOURSOVIE
Pas le temps de penser à votre assurance vie ?

Si vous souhaitez investir au sein d’un contrat d’assurance vie mais que vous n’avez pas le temps ou les connaissances financières nécessaires, découvrez la gestion pilotée : un service où vous déléguez la gestion de votre contrat à Generali Vie, qui prend conseil auprès de gestionnaires financiers pour sélectionner les bons supports en fonction de votre profil de risque (en échange d’une prise de risque).

Boursorama conseille le produit adapté au profil investisseur du client parmi 8 profils de gestion, le tout sans aucuns frais supplémentaires*.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir la gestion pilotée

* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.  

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Vidéos les + vues

1

PEA : cette bonne nouvelle pour les épargnants !

information fournie par Boursorama 30 sept.
2

"Naza" : le documentaire choc sur les frappes de l'armée israélienne à Gaza

information fournie par France 24 07 oct.
1
3

Mali : l'armée de retour à Kidal

information fournie par France 24 07 oct.
4

Retour sur Terre imminent pour Sophie Adenot

information fournie par AFP 07 oct.
4
5

Mobilisation lycéenne : sit-in devant Sciences Po Paris

information fournie par AFP Video 07 oct.
6

Accusations d'antisémitisme: Marine Le Pen "maintient à 1.000 % sa confiance en Jordan Bardella"

information fournie par AFP 07 oct.
1
7

Mouvement des lycéens : feu dans une rue de Pantin, près de Paris

information fournie par AFP Video 07 oct.
8

Accusations d'antisémitisme : Le Pen maintient "à 1.000%" sa confiance en Bardella

information fournie par AFP Video 07 oct.
1

Exécution ratée dans le Tennessee : l'ONU appelle à renoncer à une nouvelle tentative

information fournie par AFP Video 01 oct.
2

Violences sexistes et sexuelles: la "loi intégrale" à l'Assemblée

information fournie par AFP Video 01 oct.
3

Accusations d'antisémitisme : Mediapart présente des éléments d'authentification, Bardella continue de démentir

information fournie par AFP 01 oct.
20
4

A l'Assemblée, l'examen de la loi "intégrale" contre les violences sexuelles démarre par le volet judiciaire

information fournie par AFP 02 oct.
1
5

Ligue des nations : Zidane retrouve l’Italie et le Stade de France

information fournie par France 24 02 oct.
6

Le chef de l'administration pénitentiaire du Tennessee démissionne après l'exécution ratée d'une femme

information fournie par AFP 04 oct.
2
7

Législatives : la Lettonie garde son cap pro-européen malgré la poussée des populistes

information fournie par AFP 04 oct.
3
8

Marche des fiertés : des dizaines de milliers de personnes dans Paris, inquiètes des prochaines élections

information fournie par AFP 03 oct.
31
1

D.A.T.E s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama 21 sept.
2

Les médias américains organisent la riposte face à Trump

information fournie par AFP 22 sept.
18
3

Cash & Curious : est-il temps de revenir sur les marchés émergents ?

information fournie par Boursorama 17 sept.
4

Top 5 IA du 18/09/2026

information fournie par Libertify 19 sept.
1
5

Retraites, impôts, fonctionnaires, salariés : qui va payer la facture du budget 2027 ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
1
6

Dette : la France victime de « l’effet boule de neige » ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
2
7

"Personne" ne dictera au Canada avec qui signer des accords, dit Carney

information fournie par AFP Video 17 sept.
8

Dati arrive au tribunal pour le deuxième jour de son procès pour corruption

information fournie par AFP Video 17 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank