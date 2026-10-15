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Ukraine: "L'abandon américain?"

information fournie par France 24 15/10/2026 à 08:00

A la Une de la presse, ce jeudi 15 octobre, les réactions aux restrictions du réseau Starlink pour l’Ukraine, et le flou autour de cette décision. Le vote, hier, en Saxe-Anhalt, en Allemagne, d’un texte pour mettre fin au soutien allemand à l’Ukraine. Le témoignage d’Amine Kessaci, figure de la lutte contre le trafic de drogue en France, à quelques jours du procès des assassins présumés de son frère aîné. La transformation de la Sierra-Leone en narco-Etat. Et un job qui a du nez.

Guerre en Ukraine

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