Les obsèques de cinq membres d'une même famille, tués lors d'une frappe de missile russe le 30 juillet 2026, débute à Kryvyi Rig. Un responsable des services de secours ukrainiens avait précédemment indiqué à l'AFP que le décès de six personnes avait été confirmé, tandis que quatre autres étaient présumées mortes mais restaient à identifier formellement. Des proches et des membres de la communauté se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes. IMAGES
Ukraine: funérailles après une frappe russe qui a décimé une famille
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