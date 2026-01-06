 Aller au contenu principal
Ukraine : Emmanuel Macron accueille le président canadien à l'Elysée

information fournie par AFP Video 06/01/2026 à 10:06

Le président français Emmanuel Macron accueille le Premier ministre canadien Mark Carney alors que les pays européens alliés de l'Ukraine et des émissaires américains se retrouvent à Paris pour un sommet visant à afficher leur "convergence" sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev et préciser les contours d'une "force multinationale" en cas d'accord de cessez-le-feu avec Moscou. IMAGES

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
