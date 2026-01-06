Le président français Emmanuel Macron accueille le Premier ministre canadien Mark Carney alors que les pays européens alliés de l'Ukraine et des émissaires américains se retrouvent à Paris pour un sommet visant à afficher leur "convergence" sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev et préciser les contours d'une "force multinationale" en cas d'accord de cessez-le-feu avec Moscou. IMAGES
Ukraine : Emmanuel Macron accueille le président canadien à l'Elysée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro