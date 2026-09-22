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Trump signe à l'ONU un accord de sécurité avec le Groenland et le Danemark

information fournie par AFP Video 22/09/2026 à 18:40

Le président américain Donald Trump signe au siège de l'ONU un accord de sécurité avec le Groenland et le Danemark, saluant le début d'une relation "fantastique" et bonne pour l'Otan. L'accord est signé par M. Trump lors d'une cérémonie en marge de l'Assemblée générale de l'ONU avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen et le chef du gouvernement groenlandais, Jens-Frederik Nielsen.

Groenland
Donald Trump
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