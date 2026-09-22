Le président américain Donald Trump signe au siège de l'ONU un accord de sécurité avec le Groenland et le Danemark, saluant le début d'une relation "fantastique" et bonne pour l'Otan. L'accord est signé par M. Trump lors d'une cérémonie en marge de l'Assemblée générale de l'ONU avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen et le chef du gouvernement groenlandais, Jens-Frederik Nielsen.
Trump signe à l'ONU un accord de sécurité avec le Groenland et le Danemark
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro