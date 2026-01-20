Douze mois après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, l’économie américaine affiche des indicateurs flatteurs : croissance robuste, chômage contenu, inflation stabilisée. Mais derrière ces chiffres, les inégalités se creusent et la promesse de réindustrialisation tarde à se concrétiser.
Un an de Trump : l'euphorie économique en trompe-l’œil
