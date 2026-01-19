Les images montrent des secouristes devant un centre mis en place dans le sud de l'Espagne pour les familles à la recherche de leurs proches après une collision entre deux trains qui a fait au moins 39 morts. IMAGES
Accident ferroviaire en Espagne: un centre pour les familles à la recherche de leurs proches
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro