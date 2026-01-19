Le président français Emmanuel Macron annonce la signature d'un accord à l'issue d'un nouveau cycle de discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique. IMAGES
Nouvelle Calédonie: Macron annonce la signature de l'accord "Elysée-Oudinot"
