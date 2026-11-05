Donald Trump a reconnu mercredi que la guerre avec l'Iran avait largement contribué à la débâcle de son parti aux élections de mi-mandat, après que le vice-président JD Vance a appelé les républicains à être "honnêtes" sur le coût politique de ce conflit impopulaire.
Trump juge "en grande partie vrai" que la guerre en Iran a causé la débâcle aux midterms
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro