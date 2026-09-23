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Trump dit avoir le choix entre "anéantir" l'Iran ou passer un "accord"

information fournie par AFP Video 23/09/2026 à 10:27

Donald Trump a dit mardi qu'il devait décider entre "anéantir" l'Iran ou passer un "accord" avec Téhéran, dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU.

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
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