Donald Trump a dit mardi qu'il devait décider entre "anéantir" l'Iran ou passer un "accord" avec Téhéran, dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU.
Trump dit avoir le choix entre "anéantir" l'Iran ou passer un "accord"
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