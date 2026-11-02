Le président américain Donald Trump a menacé dimanche de "donner un coup de massue" à l'Iran, alors que le média américain Axios rapporte qu'il a discuté au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de l'opportunité de relancer des frappes.
Trump avertit que les États-Unis devront, "à un moment, donner un coup de massue" à l'Iran
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro