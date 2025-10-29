 Aller au contenu principal
Trump arrive en Corée du Sud pour le sommet de l'Apec et une rencontre avec Xi

information fournie par AFP Video 29/10/2025 à 08:32

Le président américain Donald Trump arrive en Corée du Sud pour le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), en marge duquel il doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, selon une journaliste de l'AFP à bord de son avion. IMAGES

