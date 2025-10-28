Il a longtemps photographié la planète vue du ciel… Aujourd’hui, Yann Arthus-Bertrand redescend sur terre pour tirer le portrait des Français. Pendant trois ans, il a parcouru villes et villages, à la rencontre des milliers de visages qui composent la France d’aujourd’hui — une France diverse, touchante, parfois invisible. Il les a réunis dans son nouveau livre "France, un album de famille" paru chez Actes Sud. Un projet monumental accompagné d’un film coréalisé avec Michael Pitiot, "France, une histoire d’amour", en salles le 5 novembre. Yann Arthus-Bertrand est l’invité de À l’Affiche, présenté par Louise Dupont.
Yann Arthus-Bertrand : des milliers de portraits pour raconter la France
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro