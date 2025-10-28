 Aller au contenu principal
Yann Arthus-Bertrand : des milliers de portraits pour raconter la France

information fournie par France 24 28/10/2025 à 15:15

Il a longtemps photographié la planète vue du ciel… Aujourd’hui, Yann Arthus-Bertrand redescend sur terre pour tirer le portrait des Français. Pendant trois ans, il a parcouru villes et villages, à la rencontre des milliers de visages qui composent la France d’aujourd’hui — une France diverse, touchante, parfois invisible. Il les a réunis dans son nouveau livre "France, un album de famille" paru chez Actes Sud. Un projet monumental accompagné d’un film coréalisé avec Michael Pitiot, "France, une histoire d’amour", en salles le 5 novembre. Yann Arthus-Bertrand est l’invité de À l’Affiche, présenté par Louise Dupont.

