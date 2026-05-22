Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis ne permettraient pas à l'Iran de conserver de l'uranium hautement enrichi.
Trump affirme que les États-Unis saisiront et détruiront l'uranium enrichi iranien
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