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Trump affirme que les États-Unis saisiront et détruiront l'uranium enrichi iranien

information fournie par AFP Video 22/05/2026 à 09:27

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis ne permettraient pas à l'Iran de conserver de l'uranium hautement enrichi.

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information fournie par AFP 23 avr.
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2 commentaires

  • 10:42

    N'importe quoi. On ne détruit pas de l'uranium enrichi, ça n'est pas physiquement possible. Par contre, il pourra le fixer, puis le diluer avec de l'uranium classique jusqu'à une concentration permettant de l'utiliser comme combustible nucléaire de centrale. C'est un processus classique.

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